Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea opozantului Alexei Navalnîi la sosirea sa în Moscova este ”inacceptabila”, a spus duminica seara președintele Consiliului European, Charles Michel, facând apel la Rusia sa îl ”elibereze imediat”. ”Reținerea lui Alexei Navalnîi…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina duminica la Moscova, in ciuda dorintei exprimate de autoritatile ruse de a-l aresta si posibil de a-l condamna la multi ani de detentie, relateaza DPA si Reuters. In varsta de 44 de ani, Navalnii urmeaza…

- Charles Michel s-a declarat șocat de evenimente și și-a exprimat convingerea ca se va face un transfer pașnic de putere catre Președintele ales, Joe Biden. The US Congress is a temple of democracy. To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock. We trust the US to ensure a peaceful transfer…

- Seful diplomatiei europene Josep Borell a denuntat miercuri "asaltul neobisnuit impotriva democratiei americane", dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat Congresul, si a facut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, castigate de Joe Biden, relateaza AFP. "In ochii lumii,…

- Presedintele Klaus Iohannis vorbeste, intr-un mesaj publicat pe Twitter, despre perspectiva rapida a unui vaccin anti-COVID-19, pentru a proteja cetatenii UE de pandemie. Seful statului a participat, alaturi de ceilalti lideri europeni, la un montaj video in care evoca, fiecare in limba lui, eforturile…

- Intrebat daca vor fi introduse noi restricții de sarbatori, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, la Digi24, ca "masurile pe care le avem acum probabil ca vor continua", urmand ca starea de alerta sa fie prelungita pe 14 decembrie."Purtarea maștii și anumite masuri care sunt implementate acum,…

- Opozantul rus, Alexei Navalnii, a venit cu un mesaj de felicitare in adresa Maiei Sandu, care a caștigat turul doi al alegerilor prezidențiale. Intr-un mesaj postat pe facebook, Navalnii a scris ca acum Moldova are totul pentru o dezvoltare de succes, scrie paranteze.md. „Felicitari Maia Sandu pentru…

- Ministrul venezuelean de externe, Jorge Arreaza susține ca susținatorii lui Guaido, care ocupasera misiunea diplomatica de cateva luni, „au scos din ea carți, computere și obiecte de arta”. Șeful diplomației de la Caracas, Jorge Arreaza, a scos de pe zidul ambasadei țarii sale din La Paz un portret…