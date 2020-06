Europenii nu reusesc sa ajunga la un acord asupra unei liste de tari al caror nivel de contaminare cu COVID-19 ar permite sa fie considerate "sigure" pentru ca rezidentii lor sa poata intra in Uniunea Europeana in iulie, au facut cunoscut surse diplomatice de la Bruxelles, scrie AFP.Vineri seara, ambasadorii tarilor din UE si spatiul Schengen au propus o lista cu circa 15 state, dar fara SUA unde pandemia pare sa fi scapat de sub control, si care include China sub anumite conditii.Presedintia croata a UE le-a dat termen statelor membre pana sambata seara pentru a se pronunta printr-un vot, dar…