UE introduce zonele „roșu-închis”, cu restricții anti-Covid mai severe Guvernele statelor din Uniunea Europeana au convenit vineri sa desemneze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea roșu-inchis. Ambasadorii europeni la Bruxelles au acceptat masura respectiva propusa de Comisia Europeana pentru regiunile cu peste 500 de cazuri noi la 100.000 de locuitori intr-un interval de doua saptamani, conform Agerpres. Uniunea Europeana deja stabilise un „semafor” de culori pentru a desemna gravitatea epidemiei pe zone in fiecare din cele 27 de țari membre. Cresterea numarului de infectari, aparitia versiunilor mai contagioase ale virusului si faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele statelor membre UE au convenit vineri sa semnaleze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea roșu-inchis, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Masura este valabila pentru regiunile cu peste 500 de cazuri noi la 100.000 de locuitori intr-un interval de doua saptamani.…

- UE stabilise deja un "semafor" de culori pentru a desemna gravitatea epidemiei pe zone in fiecare din cele 27 de tari membre. Cresterea numarului de infectari, aparitia versiunilor mai contagioase ale virusului si faptul ca mare parte din continent era deja "zona rosie" a impus insa crearea unei noi…

- Germania pregateste inasprirea restrictiilor de calatorie pentru a preveni raspandirea noilor mutatii mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, guvernul cancelarului Angela Merkel intentionand ca pana vineri sa convina un plan in acest sens, fara a mai astepta vreo initiativa comuna in cadrul…

- Guvernul de la Berlin discuta reducerea pana aproape la zero a zborurilor internationale care aterizeaza in Germania, pentru a preveni raspandirea in aceasta tara a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat marti ministrul german de interne Horst Seehofer ziarului Bild,…

- Vaccinurile anti-coronavirus dezvoltate pana in prezent ar fi eficiente și in cazul noii tulpini de Covid-19. Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, a dat asigurari ca vaccinul anti-coronavirus este eficient și in noua tulpina de Covid-19 care a fost descoperita in Marea Britanie. „Conform a tot…

- Economia germana va inregistra in acest an o contractie mai mica decat se estima initial, gratie unei reveniri surprinzator de puternice pe parcusul verii, insa cel de al doilea val al pandemiei de COVID-19 reprezinta un risc pentru revenirea de anul urmator, a apreciat miercuri Consiliul inteleptilor…

- Europa bogata vs. Europa saraca. Cum lupta statele nordice cu pandemia, comparativ cu sudul continentului In contextul in care pandemia de coronavirus a lasat deoparte discutiile despre austeritate, intre economiile din Europa a inceput o cursa a cheltuielilor pentru iesirea din recesiune si revenirea…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…