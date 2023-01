Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ar putea decide miercuri, 4 ianuarie, o reuniune a reprezentanților statelor membre, pentru a se stabili „o abordare coordonata” a unor posibile masuri fața de persoanele care vin din China, dupa explozia de cazuri din ultima perioada. La trei ani de la aparitia primelor cazuri de…

- Este ”nejustificata” introducerea in Uniunea Europeana a testarii obligatorii pentru depistarea Covid-19 in cazul calatorilor care sosesc din China, unde in prezent se inregistreaza o explozie a cazurilor, a anunțat Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), transmite AFP. Potrivit…

- Italia a decis sa impuna testarea obligatorie a tuturor calatorilor care vin din China - care inregistreaza o ”explozie” a cazurilor de covid-19, a anuntat ministrul italian al Sanatatii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatile chineze au anuntat luni ca renunta la aplicatia utilizata pentru a urmari deplasarile rezidentilor si pentru a se asigura ca ei nu se afla intr-o zona afectata de un focar epidemiologic, un nou simbol al abandonarii strategiei „zero COVID”, informeaza AFP. Denumita „Harta deplasarilor”,…

- Autoritatile din metropolele chineze Guangzhou si Chongqing au anuntat miercuri, 30 noiembrie, o relaxare a restrictiilor COVID, la o dupa ce protestatarii au intrat in conflict cu fortele de ordine, relateaza Reuters. Orasul Chongqing, din sud-vestul tarii, va permite contactilor apropiati ai persoanelor…

- Autoritațile chineze au anunțat ca introduc noi restricții COVID in Shenzhen, un oraș cu 12 milioane de locuitori. Masurile vizeaza restaurantele și alte spații inchise, dar vor fi aplicate și in cazul strainilor care sosesc in oraș.

- Autoritațile chineze continua sa impuna masuri stricte de carantinarea din cauza pandemiei de Covid, in timp ce in lume restricțiile au fost eliminate aproape complet. Masurile stricte i-au adus pe chinezi la disperare, aceștia exprimandu-și furia prin acțiuni violente. In Guangzhou, oraș cu peste 18…