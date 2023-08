Stiri pe aceeasi tema

- ”PNL a fost permanent partenerul mediului de afaceri. De altfel, de fiecare data, am militat pentru cota unica, am militat pentru a avea un echilibru pentru tot ceea ce inseamna legislatia pe partea de impozitare. Nu suntem adeptii de a creste, sub nicio forma, impozitele in zona mediului de afaceri.…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca numarul inmatricularilor de autoturisme rulate, importate in mare parte din vestul Europei, a scazut anul acesta cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. „Pe de o parte, numarul inmatricularilor de masini noi, de generatie noua, a crescut…

- In ultimele doua saptamani, prețurile benzinei și motorinei pe piața din Romania nu au suferit modificari, ramanand la un nivel mediu de 6,7 lei pe litru. Comparativ cu luna anterioara, prețul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 1,2%, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri costa in prezent…

- Premierul Ciolacu spune ca, din cauza deficitului bugetar crescut și a situației economice actuale a țarii nu este momentul pentru introducerea de noi taxe. ”Știm cu toții ca Romania a avut un deficit de 9,2%, cel mai mare din UE. Acest deficit a venit dupa o perioada cu un deficit de sub 3%. Toate…

- Peste 400 de km de cai ferate vor fi reabilitate de I.S „Calea Ferata din Moldova” (CFM) in parteneriat cu specialiștii ucraineni de la „Ukrzaliznytsia”. Un Memorandum in acest sens a fost semnat pe 31 mai curent la Vinnița de catre directorul CFM, Oleg Tofilat, și reprezentanții „Ukrzaliznytsia”, transmite…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- „Avem simularile facute pe ceea ce inseamna evolutia ulterioara a volumului de cheltuieli generata de sistemul de pensii general, cat si evolutia PIB pe perioada celor 50 de ani de zile pe care ii avem in continutul jalonului ca si perioada de constrangere si sigur, misiunea noastra este ca sa convingem…