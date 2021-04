Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul rusesc impotriva coronavirusului "Sputnik V" este cu siguranța un preparat bun și se numara printre candidații pentru utilizare in Uniunea Europeana. Dupa cum scrie tass.ru, despre acest lucru a declarat miercuri Comisarul European pentru Piața Interna, Thierry Breton in cadrul unei conferințe…

- Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) a inceput sa evalueze vaccinul rus anti-coronavirus Sputnik V, scrie Euronews. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca rapid Covid-19 „Studiile clinice indica faptul ca Sputnik V genereaza anticorpii si…

- Moldova a ramas singura țara din Europa care nu a inceput inca vaccinarea impotriva coronavirusului pana la 24 februarie, transmite Timpul. Potrivit portalului Our World in Data, care colecteaza date despre vaccinarile din intreaga lume, procesul de imunizare a inceput in toate țarile continentului…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat ca țara sa ia in calcul producerea vaccinului rusesc Sputnik V sau a celui chinezesc anti-Covid, daca acestea obtin autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana, scrie Agerpres . „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, s-a aratat deschis ca vaccinul rusesc Sputnik V si cel chinez contra Covid-19 sa fie produse in Austria, daca obtin autorizatie de la Uniunea Europeana, scrie AFP.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat deschis, duminica, ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva Covid-19 sa fie produse in Austria. Asta daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc…

- Autoritatea chineza de reglementare a medicamentelor a aprobat „conditionat” un al doilea vaccin chinezesc impotriva Covid-19, CoronaVac, produs de Sinovac Biotech, a anuntat sambata laboratorul farmaceutic chinez, potrivit AFP, Reuters si Xinhua, citate de Agerpres. CoronaVac a fost folosit deja pentru…

- In urma contractelor pentru achizitia de vaccinuri incheiate de guvernul de la Belgrad, cetatenii sarbi au posibilitatea sa aleaga intre vaccinul Pfizer, vaccinul rusesc Sputnik si cel chinez Sinopharm. Ei pot de asemenea opta sa primeasca orice vaccin este disponibil intr-o anumita zi, daca doresc…