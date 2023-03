UE distruge industria auto. Porsche și Ferrari, ultimii apărători ai motorului “clasic” Doua dintre cele mai venerabile nume europene din industria auto, Porsche și Ferrari, apar in dezbaterea din UE cu privire la un plan de distrugere a motorului cu combustie – și schimba discuția. Constructorii de mașini sport doresc sa obțina o derogare pentru combustibilii sintetici sau e-carburanți, de la interdicția prevazuta de UE pentru anul […] The post UE distruge industria auto. Porsche și Ferrari, ultimii aparatori ai motorului “clasic” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a decis luni seara, 27 februarie, sa respinga contestația formulata de Andrew Tate impotriva deciziei Tribunalului București de arestare preventiva. Totodata, CAB a stabilit ca, in cazul celor doua complice, arestul la domiciliu, decis inițial de Tribunal , sa fie inlocuit cu…

- Cand Richard Gere a jucat in filmul „Pretty Woman” in 1990, personajul sau s-a plimbat fara experiența prin Hollywood intr-un Lotus Esprit argintiu, deoarece Ferrari și Porsche nu au vrut sa fie asociate cu un scenariu atat de picant. Șeful de achiziții pe care l-a descris Gere, Edward Lewis, are ceva…

- Frații Andrew și Tristan Tate, arestați preventiv din 30 decembrie 2022 pentru trafic de persoane și viol, vor afla astazi daca li se va prelungi sau nu aceasta masura.Potivit deciziei Tribunalului București din 20 ianuarie, frații Tate vor ramane in Arestul Central al Poliției Capitalei pana pe 27…

- Frații Tristan Tate si Andrew Tate, aflați in arest preventiv pentru trafic de persoane și viol, au fost adusi miercuri dimineața, 23 ianuarie, la sediul DIICOT București, pentru percheziții informatice și noi audieri, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Concret, cei doi milionari vor asista…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15 masini…