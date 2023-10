Stiri pe aceeasi tema

- Europa va deschide un coridor aerian umanitar catre Fasia Gaza, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarand ca palestinienii din Gaza "nu pot plati pretul barbariei Hamas", relateaza AFP.

- “Palestinienii din Gaza au nevoie de ajutor umanitar”, asa ca “deschidem un coridor umanitar prin Egipt. Primele doua zboruri vor pleca saptamana aceasta si vor aduce materiale umanitare in Gaza”, a precizat presedinta Comisiei Europene la Tirana, in Albania. Cu cateva ore mai devreme, OMS a avertizat…

- Din moment in moment, granița sudica dintre Fașia Gaza și Egipt va fi deschisa pentru ca civilii sa poata parasi zona de conflict!Acestia asteapta in prezent sa primeasca unda verde ca sa treaca frontiera spre Egipt. De acolo, romanii vor fi dusi spre aeroport iar de acoloa adusi in Capitala. Informatia…