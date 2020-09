Uniunea Europeana (UE) a condamnat luni executia de catre regimul de la Teheran a tanarului sportiv practicant de lupte greco-romane Navid Afkari, pentru uciderea unui angajat al statului in timpul manifestatiilor impotriva guvernului iranian, in 2018, informeaza AFP. "UE condamna in termenii cei mai fermi aceasta executie", a anuntat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Peter Stano, intr-un comunicat. "Drepturile omului raman un element central al angajamentului nostru cu Iranul. Vom continua sa dialogam cu autoritatile iraniene asupra acestei probleme, in special prin intermediul reprezentantei…