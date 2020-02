Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat joi "cu cea mai mare fermitate (...) atacurile militare comise de regimul lui Bashar al-Assad" in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, unde se produce "una dintre cele mai grave drame umanitare", relateaza AFP. "Nu putem astazi sa ne intalnim ca si…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor conditiona accesul la finantare in bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept, potrivit unui proiect de document pregatit pentru summitul care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza Reuters."Un regim de conditionalitate va…

- Patru state europene membre ale Consiliului de Securitate al ONU au cerut vineri oprirea imediata a ofensivei militare siriene in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, la finalul unei reuniuni informale urgente a acestui for ceruta de tarile respective, relateaza AFP. "Cerem ca partile, in special…

- Turcia nu va permite regimului sirian sa avanseze mai mult in Idlib, ultima provincie rebela din nord-vestul Siriei, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in declaratii publicate marti, anunța AGERPRES.'Regimul incearca sa castige teren la Idlib, ceea ce a dus la stramutarea de…

- Turcia nu va permite regimului sirian sa avanseze mai mult in Idlib, ultima provincie rebela din nord-vestul Siriei, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in declaratii publicate marti. 'Regimul incearca sa castige teren la Idlib, ceea ce a dus la stramutarea de oameni nevinovati care…

- Patru soldati turci au fost ucisi si noua au fost raniti luni de tiruri de artilerie ale regimului sirian in regiunea Idlib, nord-vestul Siriei, a anuntat Ministerul Apararii al Turciei, informeaza AFP si Reuters. "Patru dintre fratii nostri de arme au murit martiri si noua au fost raniti, dintre care…

- Mii si mii de civili din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli, au pornit luni catre Turcia in urma ofensivei declansate de presedintele Bashar al-Assad pentru recucerirea regiunii, potrivit martorilor si lucratorilor umanitari, relateaza Reuters, conform news.ro.Fortele guvernamentale siriene,…

- Uniunea Europeana a apreciat joi drept ''inacceptabila'' reluarea ofensivei regimului sirian si a aliatilor sai in regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a cerut oprirea loviturilor aeriene, transmite AFP. ''Inca o incetare a focului a fost calcata in picioare'',…