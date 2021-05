Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) cere in justitia belgiana ca laboratorul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca sa livreze, pana la sfarsitul lui iunie, cele 90 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pe care nu le-a livrat in primul trimestru, a anuntat marti Comisia Europeana (CE), citata de Hotnews . Este…

- Comisia Europeana a lansat luna trecuta o actiune legala impotriva AstraZeneca pentru ca nu a respectat contractul de furnizare a vaccinului anti-Covid si pentru ca nu are un plan fiabil pentru a asigura livarile la timp. UE si AstraZeneca urmeaza sa fie audiate pe 26 mai, intr-un tribunal de prima…

- Grupul BRD a inregistrat un profit net de 222 milioane lei in primul trimestru al acestui an, fața de 241 milioane lei in primul trimestru din 2020. “Economia Romaniei a evoluat peste așteptari in...

- Președintele Comisiei Europene a scris intr-un mesaj postat pe Twitter ca se bucura sa primeasca prima doza a vaccinului anti-Covid. Postarea este insoțita și de fotografii care surpind momentul in care oficialul european este vaccinat. Ursula von der Leyen a mai transmis ca vaccinarea in ritm alert…

- Gigantul farmaceutic britanic GSK va fabrica 60 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de compania americana Novavax destinate Regatului Unit, potrivit unui comunicat publicat luni, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "GSK va sprijini fabricarea pana la 60 de milioane de doze…

- Pana la 400 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 Johnson & Johnson urmeaza sa fie livrate statelor membre ale Uniunii Africane (UA), a anuntat luni gigantul farmaceutic american, relateaza AFP, potrivit news.ro. Potrivit acestui acord, 220 de milioane de doze de vaccin, care…

- Furia creste la Paris si Bruxelles impotriva grupului britanico-suedez AstraZeneca, in contextul in care Cei 27 asteptau aproape 40 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 in acest trimestru, insa ar putea primi doar 30 de milioane de doze, dezvaluie postul francez de radio Europe1.

- Comisia Europeana, viu criticata pentru problemele aparute in campaniile de vaccinare din cauza intarzierilor la livrarile de doze, a anunțat miercuri, 17 februarie, un plan vizand o mai buna supraveghere a mutațiilor coronavirusului, accelerarea aprobarii vaccinurilor modificate și pentru creșterea…