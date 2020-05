Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a dezvaluit miercuri in Parlamentul European un pachet financiar de 750 de miliarde de euro pentru combaterea crizei economice provocate de epidemia de COVID-19. Planul are nevoie de susținerea tuturor celor 27 de state membre.Planul financiar al Comisiei…

- Conform Reuters, citata de Agerpres, este prevazut un pachet de imprumuturi si subventii in valoare de mai multe sute de miliarde de euro. Sursele televiziunii germane N-TV au aflat ca sefii Comisiei Europeane ar dori sa mobilizeze o suma totala de 750 de miliarde de euro, dintre care 500 de miliarde…

- Cum se impart cele 500 miliarde de la UE sau „Cine imparte parte-și face“. Cei mai importanți beneficiari ai fondului de reconstrucție, de 500 miliarde de euro, sunt, de departe, Germania și Franța. Cele doua state vor primi fiecare cate 107,38 miliarde euro (3,13 % din PIB), respectiv 96,38 miliarde…

- Comisia Europeana va propune, miercuri, un fond de stimulare de aproximativ 1.000 de miliarde de euro pentru a depași criza provocata de coronavirus, declanșând negocieri dificile între europenii divizați pe tema solidaritații financiare, potrivit AFP.Pozițiile au fost clarificate atunci…

- Comisia Europeana va prezenta miercuri o strategie de iesire din perioada de izolare impusa pentru limitarea propagarii noului coronavirus, astfel incat statele membre ale Uniunii Europene sa ridice gradual restrictiile impuse si sa-si reia activitatea in mod normal, informeaza dpa. Doua conditii vor…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta miercuri ''orientari'' pentru a asigura o iesire coordonata din perioada de izolare impusa pentru a limita propagarea noului coronavirus, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, Eric Mamer, intr-o conferinta de presa, transmite agentia…

- Comisia Europeana (CE) a propus, joi, instituirea unui instrument de solidaritate in valoare de 100 de miliarde euro, denumit SURE, care ii va ajuta pe lucratori sa isi pastreze veniturile si va sprijini intreprinderile, astfel incat acestea sa se mentina pe linia de plutire. De asemenea, CE a propus…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…