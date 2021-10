UE ar trebui să investească 200 de milioane de euro pe an pentru…

Companiile ar putea beneficia de facilitati fiscale in cadrul unui plan pentru ca UE sa produca o cincime din cererea de magneti de pamanturi rare pana in 2030, potrivit Aliantei Europene pentru Materii Prime (European Raw Materials Alliance – ERMA). In prezent, 95% din magnetii permanenti ai UE, de asemenea esentiali pentru sectorul de aparare si pentru produsele de inalta tehnologie, cum ar fi robotii, sunt importati din China. Un raport al ERMA confirma un articol al Reuters de luna trecuta potrivit caruia UE analizeaza sa ofere sprijin producatorilor locali pentru a putea concura cu rivalii…