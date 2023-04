UE ar putea avea dificultăţi să ajungă din urmă SUA şi Asia în cursa subvenţiilor pentru semiconductori Marimea subventiilor in temeiul legii UE a cipurilor, care isi propune sa-i atraga pe cei mai mari producatori de cipuri din lume sa construiasca fabrici in blocul comunitar si sa-si dubleze ponderea productiei globale la 20% pana in 2030, este in urma legii cipurilor din Statele Unite, de 52 de miliarde de dolari. Legislatia UE urmareste sa se asigure ca regiunea este aprovizionata cu componente critice, dupa ce blocajele cauzate de Covid-19 au cauzat penurii majore, care au afectat productia unor produse diverse, de la telefoane mobile la masini si frigidere. De asemenea, Europa vrea sa-si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

