Coreea de Sud: Samsung introduce săptămâna de șase zile de muncă In timp ce unele companii implementeaza saptamana de lucru de patru zile, Samsung merge in direcția opusa. Compania le cere celor cu rol de conducere sa lucreze șase zile pe saptamana. Aceasta decizie vine in contextul in care compania a avut cel mai greu an din ultimul deceniu, cauzat de creșterea prețurilor la petrol, costuri ridicate […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

