UE a facut apel vineri la Beijing „sa nu se amestece” in sanctiunile occidentale care vizeaza Rusia, avertizand ca orice sustinere pentru Moscova „va pata grav reputatia” Chinei in Europa, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. „Companiile privesc cum se pozitioneaza tarile (…) Niciun cetatean european nu ar intelege ca China sustine capacitatea Rusiei de a-si continua razboiul” in Ucraina, a spus ea, alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel, la finalul unui summit prin videoconferinta cu presedintele chinez Xi Jinping. Charles Michel…