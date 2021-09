Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor din UE au indemnat marti constructorul auto german Volkswagen sa ii despagubeasca pe toti consumatorii europeni, nu doar pe cei din Germania, pentru ca i-a indus in eroare cu privire la emisiile poluante ale vehiculelor pe…

- La douazeci de ani dupa 11 septembrie, luna septembrie poate avea, din nou, un rol decisiv in viitorul Occidentului. Circumstanțele dramatice ale retragerii din Afganistan au marcat simbolic sfarșitul unei ere in care Europa s-ar putea baza pe Statele Unite. In timp ce alegerile, in aceasta luna, in…

- Guvernul german a criticat marti procedura de infringement declansata impotriva sa de Comisia Europeana dupa ce Curtea Constitutionala a Germaniei a emis o decizie referitoare la un program de achizitii de obligatiuni al Bancii Centrale Europene (BCE) care contrazicea o decizie a Curtii de Justitie…

- Un barbat, de 49 de ani, a murit in Germania dupa ce a fost reținut de forțele de ordine in timpul protestelor impotriva masurilor propuse de guvern pentru a combate raspandirea variantei Delta a coronavirusului, relateaza Euronews . Poliția afirma ca barbatul s-a plans de senzații de furnicaturi in…

- Italia și acum Irlanda se alatura Franței și impun un certificat de vaccinare persoanelor care vor sa intre in restaurante, baruri sau cinematografe. Dezbaterea pe aceasta tema este in toi și in Germania, iar premierul britanic vrea și el sa ii lase pe nevaccinați in afara cluburilor de noapte, scrie…

- Germania a decis luni sa le propuna tuturor adultilor, pe baza de voluntariat, sa fie vaccinati cu serul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson, vaccin a carui utilizare a fost restrictionata in mai multe tari din cauza posibilelor reactii adverse rare, dar grave, relateaza AFP. Deoarece majoritatea…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova au fost asteptati ieri la urne pentru a-si alege noul Parlament, dupa ce vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. Alegerile parlamentare anticipate sunt vazute ca opțiune intre Est…

- ​Stellantis, grupul auto format la începutul anului, și-a prezentat planul de investiții și va aloca 30 miliarde euro pentru electrificarea gamei pâna în 2025 și toate cele 14 marci vor avea modele electrice. Din grup fac parte marci precum Fiat, Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep și…