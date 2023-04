Stiri pe aceeasi tema

- UE suspendase in mai 2022, pentru un an, taxele vamale la toate produsele importate din Ucraina si se organizase pentru a-i permite sa-si exporte stocurile de cereale dupa inchiderea rutelor prin Marea Neagra, ca urmare a invaziei Rusiei in februarie 2022, informeaza France Presse preluat de Agerpres.Statele…

- „Comisia Europeana a ajuns la un acord de principiu cu Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia privind produsele agricole. Am actionat pentru abordarea procuparilor exprimate atat de fermierii din tarile UE, cat si de catre Ucraina", a declarat vineri seara, prin Twitter, Valdis Dombrovskis,…

- „Comisia Europeana a ajuns la un acord de principiu cu Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia privind produsele agricole. Am actionat pentru abordarea procuparilor exprimate atat de fermierii din tarile UE, cat si de catre Ucraina", a declarat vineri seara, prin Twitter, Valdis Dombrovskis,…

- Comisia Europeana a ajuns la un acord de principiu cu state central si est-europene, inclusiv cu Romania, pentru protejarea intereselor fermierilor, dar si pentru tranzitul produselor agricole ucrainene, afirma Valdis Dombrovskis, vicepresedinte executiv al institutiei europene."Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a propus saptamana trecuta masuri de urgenta pentru grau, porumb, rapita, seminte de floarea-soarelui si ulei de floarea-soarelui, dupa ce unele tari din Europa Centrala au luat masuri unilaterale pentru a interzice importurile de produse alimentare din Ucraina. Bulgaria, Ungaria,…

- Premierii din Romania, Bulgaria, Polonia, Slovacia si Ungaria au semnat o scrisoare comuna catre șefa CE, cerand protecție in scandalul cerealelor din Ucraina. Oficialii din țarile afectate de importul cerealelor din Ucraina cer ca Uniunea Europeana sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa vineri…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…