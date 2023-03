Stiri pe aceeasi tema

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…

- „Ceea ce am reusit sa realizam pentru multinationale, trebuie sa facem acum pentru marile averi”, scriu, intr-un articol publicat in Le Monde, Aurore Lalucq (grupul S&D din PE, stanga) si economistul Gabriel Zucman, aflați printre initiatorii acestei campanii, relateaza AFP citata de Agerpres.„Propunerea…

- Aflati in plin proces de schimbare climatica globala, martorii unor ani consecutivi de seceta, situati atat de aproape de o modificare fundamentala a configuratiilor anotimpurilor asa cum le stiam pana acum, si sub amenintarea crizelor geopolitice si economice ce se incapataneaza sa se suprapuna cu…

- Diferențele de preț la chirie in marile țari europene: Franța, Anglia, Germania, Spania și altele. In Romania, chiriile s-au majorat cu circa 30% in ultimul deceniu Diferențele de preț la chirie in marile țari europene: Franța, Anglia, Germania, Spania și altele. In Romania, chiriile s-au majorat cu…

- Romania este obligata sa implementeze venitul minim european , astfel salariile romanilor vor crește pana in 2024. Romania trebuie sa implementeze venitul minim european adecvat pana in 2024, iar salariatul roman va avea doar de castigat, fiindca venitul sau minim ar creste simtitor, conform unei analize…

- PUTEREA va prezinta, in exclusivitate, decizia Curtii de Justitie a UE, care arunca in aer și demonstreaza legatura dintre vaccinarea impotriva Covid-19 și reacțiile adverse grave. Astfel, orice roman care s-a vaccinat anti COVID-19 poate cere despagubiri substanțiale in instanța, in cazul in care a…

- Autoritatea franceza pentru protectia datelor, CNIL, a declarat ca investigatia sa a vizat doar site-ul web tiktok.com si nu aplicatiile pentru smartphone-uri mult mai utilizate ale serviciului. CNIL a constatat ca pentru utilizatorii tiktok.com nu a fost la fel de usor sa refuze cookies cat sa le accepte.…

- Aceste creșteri de preț sunt puse de oficiali pe seama razboiului din Ucraina, iar printre tarile cele mai sceptice in legatura cu necesitatea unei interventii pe piata gazului se afla insa Germania. Saptamana trecuta ministrii nu au reusit sa ajunga la un consens pe acest subiect.De asemenea, reprezentantii…