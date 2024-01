UE a publicat astazi decizia privind admiterea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schegen. Decizia publicata in Jurnalul Oficial UE prevede admiterea Bulgariei si Romaniei in Schengen cu frontierele aeriene si terestre, din 31 martie 2024. Fara controale la frontierele aeriene și maritime din 2024 In documentul publicat se menționeaza ca, din motive tehnice si operationale, este oportun sa se elimine intai controalele la frontierele aeriene si maritime interne cat mai curand posibil in 2024. In prezent, negocierile privind aderarea deplina a celor doua tari la zona de libera circulatie vor continua.…