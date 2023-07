Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana rezuma etapele politice importante in parcursul Romaniei pentru a deveni membra Schengen, in raspunsul semnat de comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, la o scrisoare din 10 mai, in care avocatul in procesul deschis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva…

- Compania de software din SUA se afla in atentia autoritatilor de aplicare a concurentei din UE din 2020, cand aplicatia de mesagerie pentru spatiul de lucru detinuta de Salesforce, Slack, s-a plans de legatura dintre Teams si Office. Alfaview, cu sediul in Karlsruhe, in sud-vestul Germaniei, cu o forta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor saluta decizia Comisiei Europene de a renunta la cauza care are ca obiect o procedura de infringement initiata impotriva Romaniei si ordonanta Curtii de Justitie a Uniunii Europene prin care cauza respectiva a fost radiata…

- In perioada 16-17 mai 2023, Gruia Ioan Bumbu, președintele Asociației Pakiv Romania, participa la evenimentul organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Punctul Național de Contact pentru Romi, Conferința de inchidere a proiectului „ROM-Platform” cofinanțat de Comisia Europeana…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, 15 mai, la Digi24, ca la negocierile de marți, 16 mai, de la Bruxelles, cu reprezentantii Comisiei Europene, se va decide daca plafonul de 9,4% din Produsul Intern Brut pentru pensii, cuprins acum in PNRR, poate fi modificat.Demnitarul…

- Romania poate obtine lejer renegocierea PNRR. Creat in iulie 2020, fondul UE de redresare europeana post pandemie, in valoare de 723,8 miliarde de euro, este cel mai mare „pot" pe care Uniunea Europeana l-a creat vreodata. Scopul a fost de a (re)construi o Europa mai puternica, de la economie, la ecologie…

- Microsoft s-a oferit sa perceapa preturi diferite pentru produsul Office, cu si fara aplicatia sa Teams, pentru a evita o posibila investigatie antitrust a UE si o amenda, au declarat doua persoane familiarizate cu acest subiect, citate de Reuters.Microsoft a incercat sa abordeze preocuparile autoritatilor…

