Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intenționeaza sa renunțe treptat la centralele de apartament pe baza de gaze. Potrivit datelor Eurostat, aproximativ jumatate din intreaga energie consumata in UE este destinata incalzirii și racirii, iar peste 70% provine inca din surse de combustibili fosili, cu preponderența gaze…

- Intr-un gest fara precedent, Uniunea Europeana, prin intermediul Comisiei Europene și Parlamentului European, a ajuns la un acord istoric cu privire la interzicerea centralelor de apartament pe gaze in statele membre. Aceasta masura drastica face parte din eforturile extinse pentru reducerea dependenței…

- O schimbare majora in peisajul energetic al Romaniei se contureaza in urma unei directive de eficiența energetica emise de Comisia Europeana. Potrivit noilor reglementari, toate centralele de apartament pe baza de gaze vor fi eliminate pana in anul 2040.Directiva, deja adoptata de Parlamentul European,…

- Comisia Europeana vrea ca toate centralele de apartament pe gaze sa fie eliminate pana in 2040. O directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene, care a trecut de Parlament, stabilește anul 2040 ca termen limita de existența in statele membre UE a centralelor individuale pe gaze . Masurile vor…

- Toate centralele de apartament pe gaze trebuie eliminate in doar cativa ani, arata o directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene. O directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene, care a trecut de Parlament, stabilește anul 2040 ca termen limita de existența in statele membre UE a centralelor…

- Toate centralele de apartament pe gaze trebuie eliminate in doar cativa ani, arata o directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene. O directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene, care a trecut de Parlament, stabilește anul 2040 ca termen limita de existența in statele membre UE a centralelor…

- O schimbare majora in peisajul energetic al Romaniei se contureaza in urma unei directive de eficiența energetica emise de Comisia Europeana. Potrivit noilor reglementari, toate centralele de apartament pe baza de gaze vor fi eliminate pana in anul 2040.

- Femeile din UE castiga in medie cu 13% mai putin decat barbatii la aceeasi munca, in pofida egalitatii salariale care face parte din legislatia blocului comunitar a anuntat, marti, Comisia Europeana, conform Agerpres. „Salarizare egala pentru aceeasi munca sau munca de valoare egala este unul din principiile…