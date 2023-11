UE a convenit o lege care impune limite ale emisiilor de metan ale importurilor de petrol şi gaze ale Europei, din 2030 Metanul este a doua cea mai mare cauza a schimbarilor climatice dupa dioxidul de carbon si, pe termen scurt, are un efect de incalzire mult mai mare. Reducerea rapida a emisiilor de metan in acest deceniu este cruciala daca lumea vrea sa evite schimbarile climatice severe. Dupa discutii care au durat toata noaptea, negociatorii din statele membre UE si Parlamentul European au convenit sa impuna ”valori maxime de intensitate a metanului”, pana in 2030, producatorilor din strainatate care trimit combustibili fosili in Europa, a declarat Consiliul UE, care reprezinta statele membre, intr-un comunicat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

