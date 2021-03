Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a criticat decizia de condamnare la opt ani cu executare pentru spalare de bani si instigare la luare de mita, anuntata marti de instanta. Udrea a blestemat-o pe judecatoare care semnat sentinta de condamnare si a acuzat faptul ca nu a avut parte de un proces corect.

- „Pentru mine a fost un șoc. M-am intorsc in țara cu convingerea ca ceva s-a schimbat in Justiție și ca poți sa te aperi, ceea ce eu nu am facut in dosarul Gala Bute. Ca poti sa te aperi, sa aduci probe și sa demonstrezi ca acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite. Am probat in…

- Dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, in decembrie 2020, contestatia la executare formulata de Dragos Savulescu, hotararea a fost atacata la Curtea Suprema. Dosarul a ajuns pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s a fixat primul termen la data de 11 martie 2021. In cererea adresata…

- UPDATE – Elena Udrea a afirmat, dupa ce un procuror a solicitat la Curtea de Apel Bucuresti sa fie condamnata la 12 ani inchisoare in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009, ca avea sanse ca DNA sa ceara o pedeapsa mai mica daca ‘o omora pe Kovesi’. Fostul ministru…

- Sediul Curtii de Apel Bucuresti a fost evacuat marti dimineata, dupa ce o persoana a anuntat la serviciul 112 ca in incinta Palatului de Justitie se afla un dispozitiv exploziv. "Astazi, in jurul orei 10,40, Politia Capitalei a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre un barbat, despre faptul ca la Curtea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut in vigoare, marti, ordinul Departamentului pentru Situatii de Urgenta privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, fiind respinsa definitiv actiunea introdusa in instanta de avocata Minodora Ion. ICCJ a admis marti recursul Departamentul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis astazi ca obligativitatea purtarii maștii in exterior pe teritoriul Romaniei, masura decisa de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), este legala, potrivit minutei de ședința. Curtea Suprema a admis recursul DSU fața de o decizie a Curții de…