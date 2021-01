Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 ianuarie, cand fusese programat ultimul termen pe fond in dosarul de luare de mita in care sunt vizati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, Curtea de Apel Bucuresti a fost amanat ședința, pentru ca Elena Udrea a anunțat ca are coronavirus.Elena Udrea, ministru al Dezvoltarii Regionale si…

- Alerta a fost data in urma unui apel primit la 112, in jurul orei 10:40. Un barbat a anunțat ca in cladire a fost amplasat un dispozitiv exploziv. In cladire funcționeaza doua instanțe, Curtea de Apel București și Judecatoria Sectorului 5. Toate persoanele aflate in cladire au fost evacuate. Printre…

- Sediul Curții de Apel București a fost evacuat marți dimineața, dupa ce o persoana a anunțat prin apel la 112 ca in incinta Palatului de Justiție se afla un dispozitiv exploziv. Printre persoanele...

- O amenintare cu bomba la Curtea de Apel Bucuresti a fost primita astazi de autoritati, iar institutia e evacuata. Amenintarea vine in ziua in care instanta judeca ultimul termen din procesul de coruptie legat de finantarea campaniei electorale din 2009. Sedinta de judecata din dosarul lui Udrea a fost…

- Este alerta cu bomba la Curtea de Apel București. Astazi la sediul CAB urma sa aiba loc ultimul termen din procesul de corupție legat de finanțarea campaniei electorale din 2009, in care protagoniști sunt Elena Udrea și Ioana Basescu. „Astazi, in jurul orei 10:40, Poliția Capitalei a fost sesizata prin…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului la data faptelor, Elena Udrea a primuit rezultatul testului aseara, a confirmat avocatul sau, Veronel Radulescu. Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA in 2017 pentru instigate la luare de mita și spalare a banilor. In dosar mai sunt…

- Elena Udrea s-a infectat cu COVID 19 și ar fi aflat acest lucru joi seara, chiar inaintea ultimului termen din procesul in care este judecata pentru corupție la Curtea de Apel București, programat pentru vineri dimineața.

- Curtea de Apel Bucuresti judeca vineri, cu incepere de la ora 10.00, ultimul termen pe fond in dosarul de luare de mita in care sunt vizati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, in legatura cu banii din campania electorala pentru alegerile din 2009.