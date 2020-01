UDMR susține organizarea alegerilor anticipate în 14 iunie, cu o săptămână înainte de cele locale UDMR susține organizarea alegerilor anticipate în 14 iunie, cu o saptamâna înaintea celor locale, au anunțat reprezentanții Uniunii, în cadrul CRU, care a avut loc sâmbata la Cluj-Napoca, relateaza Mediafax.

Potrivit reprezentanților UDMR, alegerile anticipate sunt necesare pentru ca țara are nevoie de o guvernare stabila.

&"Susținem alegerile anticipate! Acest pas este necesar deoarece actualul Guvern nu are majoritate în Parlament și poate guverna prin Ordonanțe de Urgența și asumarea raspunderii. Nu este în interesul nimanui. Este nevoie de o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UDMR susține organizarea alegerilor anticipate in 14 iunie, cu o saptamana inaintea celor locale, au anunțat reprezentanții Uniunii, in cadrul CRU, care a avut loc sambata la Cluj-Napoca.Potrivit reprezentanților UDMR, alegerile anticipate sunt necesare pentru ca țara are nevoie de o guvernare…

- Reprezentantii UDMR anunta ca formatiunea politica sustine organizarea de alegeri parlamentare anticipate, insa doreste ca acestea sa nu se desfasoare concomitent cu alegerile locale, ci cu o saptamana inainte. "Suntem pregatiti sa mergem oricand in fata alegatorilor nostri. Daca este necesar, putem…

- Deputata PSD Lia Olguta Vasilescu a afirmat vineri, la Pitesti, ca desfasurarea in acelasi timp a alegerilor locale si parlamentare, in cazul unor anticipate, ar avantaja PSD, partid care are cei mai multi primari. "Din pacate sau din fericire pentru noi, este foarte posibil sa avem alegeri…

- UDMR sustine organizarea alegerilor anticipate, pentru ca Romania sa aiba un guvern cat mai stabil din punctul de vedere al sustinerii parlamentare, a declarat liderul deputaților Uniunii, Korodi Attila, citat de Agerpres. El a precizat ca șansele unui scrutin inainte de termen au crescut, in comparație…

- "Toamna trecuta, datele aratau ca nu exista nicio sansa ca sa fie anticipate. Acum, mult mai multi parlamentari cred ca este important pasul acesta pentru ca, cu un parlament atat de sfaramitat, greu pot fi duse decizii importante prin Parlament. Se poate face, dar deja prin mecanismele care au fost…

- Ludovic Orban (premier), Raluca Turcan (vicepremier) și Robert Sighiartau (secretar general PNL) vor incepe discuțiile cu partidele parlamentare sa vada daca exista o majoritate pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Ca sa se ajunga la anticipate, este…

- Kelemen Hunor a anunțat ca a vorbit cu Ludovic Orban, inaintea incheierii sesiunii parlamentare și i-a spus ca susține organizarea anticipatelor cu cateva saptamani inaintea alegerilor locale.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine organizarea alegerilor parlamentare anticipate inainte de cele locale de anul viitor. Asta dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat ca PNL cauta parteneri politici, care sa sustina organizarea unui scrutin inainte de termen. "Eu am vorbit cu domnul Ludovic…