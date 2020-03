Stiri pe aceeasi tema

- UDMR propune amanarea alegerilor locale cu șase luni, pana in luna octombrie, considerand ca prioritațile momentului sunt sanatatea populației in contextul pandemiei de coronavirus și salvarea economiei.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX ca, din…

- Alegerile locale ar urma sa fie organizate in luna septembrie, concomitent cu alegerile parlamentare, care ar deveni astfel alegeri anticipate. Criza epidemiei de coronavirus ar face imposibila desfașurarea campaniei electorale pentru alegeri in luna mai sau iunie, mai ales ca autoritațile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca prioritatea la nivel guvernamental si parlamentar trebuie sa fie sanatatea cetatenilor, in privinta alegerilor locale formatiunea pe care o conduce pronuntandu-se pentru data de 14 iunie. "Prioritatea numarul 1 trebuie sa fie sanatatea publica…

- Calin Popescu Tariceanu cere amanarea alegerilor locale, dupa ce epidemia de coronavirus pune stapanire pe Europa, iar cazurile de infectare din țara continua sa creasca, de la o zi la alta. Președintele ALDE a vorbit, la Romania TV, miercuri seara, despre un scenariu teribil, cu virusul care va…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Romania TV, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus".Alegerile locale vor avea loc in vara acestuia an, cel mai probabil in luna iunie. "Vedem o serie de riscuri…

- Lovitura pentru PNL. CCR: Klaus Iohannis trebuie sa faca o alta nominalizare pentru funcția de premier Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier, au precizat oficiali…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta o Ordonanta de urgenta, care stabileste niste prevederi clare in cazul alegerilor anticipate."Exista un astfel de proiect, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta a existat aceasta discutie si a rezultat necesitatea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara, la Sfantu Gheorghe, ca legea privind abrogarea pensiilor speciale este "praf in ochi", deoarece a anulat doar 12% dintre acestea si este convins ca legea va fi retrimisa Parlamentului de catre Curtea Constitutionala."Din pacate,…