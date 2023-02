Stiri pe aceeasi tema

- MInistrul Dezvoltarii, Cseke Attila a declarat luni in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News Tv, ca nu a fost nicio solicitare legata de faptul ca UDMR sa nu continue la guvernare, iar in acordul care se refera la rotativa nu sunt parte. Nu s-a prevazut nimic de portofoliile detinute…

- Rotația guvernamentala intre PNL și PSD s-ar putea amana pana cand Romania va transmite a treia cerere de plata pentru banii din PNRR.Aceasta posibilitate este luata in calcul in condițiile in care termenul oficial pentru depunerea celei de-a treia cereri de plata este luna iunie. Guvernul ar putea…

- Parlamentarul iesean afirma ca la sfarsitul lunii mai ar urma sa aiba loc rotativa la guvernare, asa cum au convenit PNL si PSD la crearea actualei coalitii. Nicolae Ciuca ar urma sa fie inlocuit de Marcel Ciolacu la conducerea Guvernului. La fel, ar fi inlocuiti si mai multi ministri. Acest lucru,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri, 18 ianuarie, comentand afirmatiile liderului PSD, Paul Stanescu, potrivit caruia singurul punct din protocolul PNL-PSD care nu poate fi negociat este alternanta functiei de premier, ca partidul condus de Nicolae Ciuca „nu va intra discutii…

- Cel puțin trei miniștri ar putea sa-și pastreze funcțiile la rocada guvernamentala din luna mai, susține Marcel Ciolacu, președintele PSD. Social democrații sunt convinși ca vor prelua fara probleme funcția de premier și anunța ca nu vor fi facute schimbara doar de dragul schimbarilor. Miniștrii Proiectelor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrații, prin prezența in Executiv, au pus bazele unui „buget care sa permita ca anul 2023 sa fie un an al investițiilor”. „Anul 2022 a fost anul in care am readus Romania la normalitate: am deschis școlile și economia, am deblocat proiecte mari de investiții,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca dreapta europeana trebuie sa isi asume responsabilitatea pana la capat si sa-l convinga pana joi pe cancelarul austriac ca Romania merita sa adere la spatiul Schengen. „Dreapta europeana trebuie sa isi asume responsabilitatea pana la capat si sa-l convinga…