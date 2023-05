Stiri pe aceeasi tema

- Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat, luni, ca a aflat oficial faptul ca PNL vrea sa ia Ministerul Mediului, detinut in prezent de Tanczos Barna, la rotativa guvernamentala de la sfarsitul lunii. Acesta a precizat ca UDMR nu e de acord și ia in calcul varianta iesirii de la guvernare.…

- Secrretarul general al PSD, Paul Stanescu, susține ca in cazul in care liberalii și Klaus Iohannis nu vor fi de acord cu rotativa guvernamentala, atunci Romania va fi aruncata in haos și vom avea o criza politica de proporții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…