Doua nave de marfa s-au indreptat sambata catre porturile ucrainene, a declarat pentru Reuters viceprim-ministrul Oleksandr Kubrakov, devenind primele nave care au folosit un coridor temporar pentru a naviga in porturile Marii Negre si a incarca cereale pentru pietele africane si asiatice, transmite Reuters.

Luna trecuta, Ucraina a anuntat crearea unui ”coridorul umanitar” in Marea Neagra pentru a elibera navele prinse in porturile sale de la inceputul razboiului in februarie 2022 si pentru a ocoli blocarea de facto a traficului, dupa ce Rusia a abandonat un acord prin care Kievul a exportat…