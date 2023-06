Ucrainenii investesc în micile porturi de la Dunăre, salvarea exporturilor de cereale Exporturile de cereale și produse agricole ale Ucrainei prin porturile dunarene a atins, in mai 2023, un nivel record de 2,22 milioane de tone, ceea ce inseamna ca intr-un singur an volumele de transbordare aproape ca s-au triplat, pe fondul dezvoltarii rapide a logisticii interne catre micile porturi dunarene. Daca inainte de razboi, aceste porturi (Izmail, Reni și Ust-Dunaisk) nu erau de fapt folosite pentru a transborda volume semnificative de cereale și produse prelucrate, acum, fluxurile comerciale au crescut de la luna de luna. In mai 2023, 50,1% din totalul exporturilor de marfuri agricole… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

