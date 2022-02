Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au intrat in districtul Obolon din Kiev, unde armata ucraineana se lupta in prezent cu ele, relateaza presa ucraineana. Ministerul Apararii al Ucrainei le cere locuitorilor sa nu paraseasca casa. Districtul este la aproximativ 9 km de centrul Kievului. Ministerul Apararii al Ucrainei a…

- Liderul Republicii Populare Lugansk, Leonid Pashechnik, a declarat ca soldații ucraineni care au acceptat sa depuna armele vor fi amnistiați. „Ii indemn pe soldații ucraineni sa depuna armele. Vor fi amnistiați”, a declarat Pasechnik la o conferința de presa la Lugansk. Civilii ucraineni „nu sunt in…

- A inceput razboiul. Putin ataca Ucraina cu avioane, tancuri și navele militare. Explozii in Kiev, Harkov sau Odesa Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev,…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, retragerea unor unitati militare de la frontiera cu Ucraina si a denuntat "esecul propagandei" occidentale, in contextul in care Statele Unite si Marea Britanie au avertizat asupra iminentei unei invazii ruse, noteaza Agerpres. "In contextul in…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au evidentiat luni, la Washington, pozitii similiare cu privire la criza din Ucraina, dar nu au reusit sa vorbeasca cu o singura voce despre controversatul gazoduct Nord Stream 2, transmite AFP preluat de agerpres. "Daca Rusia invadeaza…

- Tancurile și trupele rusești ar putea in doar cateva saptamani sa treaca peste granița cu Ucraina și sa declanșeze un conflict total in Europa, a susținut unul dintre generalii de varf ai Kievului. Intr-un interviu publicat in ziarul britanic The Times, general-locotenentul Oleksandr Pavliuk a spus…

