- Alianta PSD-PNL a obtinut 48,55% la alegerile europaramentare care au avut loc in 9 iunie, a anuntat, marti seara Biroul Electoral Central (BEC), rezultatele fiind finale. Astfel, PSD si PNL vor avea 19 dintre cei 33 de europarlamentari ai Romaniei. AUR a obtinut 14,93%, Alianta Dreapta Unita – 8,71%,…

- Rezultatele finale ale votului de duminica il reconfirma pe Mihai Chirica in functia de primar, care va trebui sa faca aliante in viitorul Consiliul Local Municipal intrucat formatiunea din care face parte, PNL, are doar sapte din cele 27 de functii de consilier local. Potrivit AEP, Mihai Chirica (Partidul…

- La Câmpina, pentru Parlamentul European au fost 13.484 voturi valabil exprimate, cu peste 500 mai puțin decât la locale. Iata rezultatele de la Câmpina la Europarlamentare:Alianța PSD - PNL - 41,09% (5.541 voturi)AUR - 14,65% (1.976 voturi)Alianța Dreapta Unita - 9,42% (1.270…

- Alianta electorala PSD-PNL a castigat alegerile europarlamentare in judetul Timis, obtinand putin peste 37% din voturi. Pe locul II s-a clasat ADU, care a obtinut insa doar cu doua zecimi de punct peste locul III, AUR. Cu 37,14% (112.734 voturi), Alianta PSD-PNL a castigat alegerile europarlamentare…

- Dupa numatoarea a 98 la suta din voturile valabil exprimate situația se prezinta astfel:Alianța PSD-PNL – 48,68% AUR – 14,93% Alianța Dreapta Unita (USR-PMP-Forța Dreptei) – 8,6% UDMR – 6,58% SOS Romania – 5,04% REPER – 3,67% Ștefanuța Nicolae-Bogdanel – 3,04%

