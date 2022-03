Ucrainenii au distrus mai multe elicoptere militare rusești la Herson Armata ucraineana a distrus marți mai multe elicoptere militare rusești pe Aeroportul Internațional Herson, anunța CNN , prezentand imagini din satelit. In fotografii se vede un val mare de fum negru ridicandu-se deasupra aeroportului, cu cateva elicoptere arzand pe fundal. Aceasta este cea mai distructiva lovitura pe care armata ucraineana a efectuat-o impotriva elicopterelor rusești in timpul razboiului, cu cel puțin trei elicoptere rusești vazute in flacari sau distruse pe aeroport. In plus, au fost lovite și vehicule militare din apropierea aeroportului. Explozia a fost preluata de Sistemul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

