Ucrainenii au atacat aerodromurile ruse cu rachete americane ATACMS, insistent cerute de Kiev. Rachetele sunt model vechi, din anii '90

- Ucraina a lansat marti asupra fortelor ruse rachete americane ATACMS cu raza lunga de actiune, afirma surse confidentiale ale presei preluate de Reuters, conform Agerpres.A fost prima data in cele 20 de luni de conflict cand ucrainenii au folosit ATACMS (Army Tactical Missile Systems - sisteme de…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata…

- Fortele de Aparare ale Ucrainei raporteaza ca, in noaptea de duminica spre luni, ocupanții ruși au folosit aproape 20 de drone Shahed, o duzina de... The post Noapte de foc in Ucraina: rușii și ucrainenii au atacat in puncte cheie appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Președintele american Joe Biden l-a informat pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Washingtonul va furniza Kievului rachete cu raza lunga de acțiune ATACMS, relateaza vineri, 22 septembrie, NBC News, citand trei oficiali americani și un oficial din Congresul SUA, potrivit Reuters.Kievul…

- Doua nave de marfa s-au indreptat sambata catre porturile ucrainene, a declarat pentru Reuters viceprim-ministrul Oleksandr Kubrakov, devenind primele nave care au folosit un coridor temporar pentru a naviga in porturile Marii Negre si a incarca cereale pentru pietele africane si asiatice, transmite…

- Rachetele cu care Rusia a lovit mai multe zone din Ucraina in ultimele zile conțineau circa 30 de cipuri de fabricație straina, a anunțat șeful biroului prezidențial de la Kiev, Andrii Iermak, potrivit CNN.

- O persoana a murit, alte aproape 20 au fost ranite, iar o catedrala ortodoxa a fost avariata, in urma unui atac aerian rusesc asupra orașului ucrainean Odesa, produs duminica dimineața, transmite Reuters.

- Ucraina lucreaza in prezent la stabilirea unei rute temporare de transport maritim prin apele teritoriale ale Romaniei, pentru a putea sa exporte in continuare cereale din porturile de la Marea Neagra dupa ce Rusia s-a retras din acordul care asigura un coridor navigabil sigur pentru aceste exporturi,…