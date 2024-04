Ucrainencele violate de soldații rușii vor primi despăgubiri Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a anunțat ca primele victime ale violenței sexuale din timpul invaziei rusești vor primi in curand despagubiri, alaturi de susținere medicala și psihologica. Cinci sute de supraviețuitoare ale acestui tip de violența sexuala vor fi primele care primesc daune de acest fel in timpul unui conflict activ. Organizația Națiunilor […] The post Ucrainencele violate de soldații rușii vor primi despagubiri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

