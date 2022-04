Ucraina vrea obuziere autopropulsate Zuzana de la Slovacia Ministrul slovac al apararii, Jaroslav Nad, susține ca Slovacia negociaza cu guvernul ucrainean vanzarea unor obuziere autopropulsate Zuzana, declarația fiind facuta la postul public RTVS, potrivit dpa. Sistemul de artilerie slovac dispune de un tun cu calibrul de 155 milimetri. De asemenea, se are in vedere si repararea in Slovacia a unor vehicule militare ucrainene cum ar fi tancuri de lupta T-72. Legat de speculatiile cu privire la transferul unor avioane MiG-29 in Ucraina, ministrul de interne Roman Mikulec a afirmat la un alt postde de stiri ca aceasta „nu este in discutie” la momentul actual.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

