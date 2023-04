Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu care se confrunta unele exporturi ucrainene catre Europa Centrala se vor repeta in aceasta toamna, daca Uniunea Europeana nu va exprima o poziție clara cu privire la politica sa de import de alimente pentru urmatorii cinci ani, au spus joi producatorii ucraineni, citați de Reuters.

- Importurile de cereale din Ucraina au lovit și in producatorii din Republica Moldova, chiar daca cele mai multe loturi doar tranziteaza țara noastra. Precizarea a fost facuta de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, transmite radiomoldova.md. Declarația…

- Ucraina va incerca sa deblocheze exporturile de alimente si cereale prin Polonia, marti, in cea de-a doua zi de discutii care vor avea loc la Varsovia, dupa ce o parte dintre cei mai importanti sustinatori ai Ucrainei din Europa Centrala au impus embargouri cu privire la produsele ucrainene, transmite…

- Polonia și Ungaria au cazut de acord sa interzica temporar importurile de cereale și zeci de alte produse alimentare din Ucraina, intr-o masura care, potrivit acestora, va proteja fermierii locali aflați in dificultate, in contextul in care exista o supraoferta de cereale ucrainene pe piața, scrie Euronews.…

- Razboi in Ucraina, ziua 418. Uniunea Europeana afirma ca o acțiune comerciala unilaterala este inacceptabila dupa ce Polonia și Ungaria au interzis importurile de cereale și alimente din Ucraina.

- Cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, au ajuns sa ramana in statele central-europene pe fondul blocajelor logistice, lovind preturile si vanzarile pentru fermierii locali. Acest lucru a creat o problema politica pentru PiS intr-un an electoral.…

