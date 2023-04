Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Ruslan Martsynkiv a numit, intr-o postare pe Facebook, moartea lui Merinov ”o pierdere ireparabila pentru comunitatea din Ivano-Frankivsk”. Merinov era, de asemenea, un membru al Comiteteului executiv al Consiliului orasului, potrivit lui Martsynkiv.”Vitali Merinov a plecat la razboi in prima…

- Vitali Merinov, de patru ori campion mondial la kickboxing, care a luptat pe frontul din Ucraina, a murit din cauza ranilor suferite pe campul de lupta, a declarat, sambata, primarul orasului Ivano-Frankivsk, potrivit CNN, citat de news.ro.Primarul Ruslan Martsynkiv a numit, intr-o postare pe Facebook,…

- Biroul pentru Investigații de Stat din Ucraina a oferit noi detalii despre tragedia din centrul de antrenament din Desna, regiunea Cernihiv, in care patru militari ucraineni au murit ca urmare a detonarii unui obuz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un accident tulburator a avut loc in urma cu patru zile, in Timișoara, acolo unde doi tineri au murit pe loc in urma impactului fatal al unui autoturism cu peretele unui pasaj, iar ulterior, cu un camion care venea pe contrasens. In urma tragediei, regulile de circulație ar putea fi schimbate, pe semne…

- Zilele trecute a avut loc, la Timișoara, o tragedie in care și-a pierdut viața doua persoane, unul fiind campion mondial la robotica, la doar 19 ani. Autoritațile locale cer acum schimbarea legislației, astfel incat sa poata folosi datele de pe camerele amplasate pe radarele fixe.

- Numerosi etnici maghiari din Ucraina care au fost inrolati in armata ucraineana au murit pe front, a afirmat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto intr-un interviu acordat sambata postului american CNN, preluat de MTI, motiv pentru care el a insistat din nou ca Ungaria pledeaza pentru negocieri…

- O tragedie, una care nu pate fi vorbita, nu poate fi povestita, nu poate fi masurata, s-a abatut aseara peste familia lui Gheorghe și Mariana... The post Danuț Tol, aradeanul de 19 ani care a fost campion mondial cu Delta Force, a murit in accidentul de la Timișoara appeared first on Special Arad ·…

- Sase militari rusi au murit intr-un incendiu intr-un buncar din regiunea Kursk, frontaliera cu Ucraina, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de agentiile de presa ruse, informeaza luni Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…