Polonia este pregatita sa trimita Ucrainei patru MiG-29 "in zilele urmatoare", iar Slovacia s-a angajat sa transfere 13 din arsenalul sau. Potrivit lui Yuri Ihnat, purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene, avioanele vor consolida capacitațile de aparare ale Ucrainei in ceea ce privește patrularea spațiului aerian ucrainean, acoperirea cu avioane de vanatoare și interceptarea atacurilor in masa cu rachete și drone, scrie kyivindependent.com.

Cu toate acestea, avioanele din epoca sovietica nu sunt in cele din urma "eficiente" impotriva Rusiei din cauza radarelor și rachetelor invechite, a declarat…