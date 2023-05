Ucraina a declarat duminica ca lupta in continuare pentru controlul orasului din estul Bahmutului, dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a spus mai devreme ca orasul a ramas „doar in inimile noastre", relateaza Reuters, potrivit News.ro Intrebat inainte de o intalnire cu presedintele american Joe Biden, in Japonia, daca orasul este inca in mainile Ucrainei dupa ce rusii au spus ca l-au confiscat in intregime, Zelenski a spus reporterilor: „Cred ca nu". El a adaugat: „Pentru astazi, Bahmut este doar in inimile noastre". Secretarul de presa al lui Zelenski a clarificat ulterior ca liderul raspundea…