Ucraina susține că a inventat „pelerina invizibilă” care îi protejează pe militari de camerele cu termoviziune și drone Ministrul ucrainean al digitalizarii, Mihailo Fedorov, a prezentat miercuri o așa-zisa „pelerina invizibila”, despre care susține ca ii poate ascunde pe soldați de camerele de termoviziune și drone, relateaza CNN.Mantalele au fost facute publice pentru prima data intr-un videoclip demonstrativ distribuit de Mihailo Fedorov. El a spus ca videoclipul „arata o mostra terminata care a fost testata cu succes pe teren”.Pelerinele au fost deja folosite de Brigada 35 Marina in timpul contraofensivei ucrainene, a anunțat Mihailo Fedorov.Ukrainian engineers created an invisibility cloak to protect troops… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Surse din cadrul Serviciilor de Securitate ale Ucrainei (SBU) susțin ca miercuri seara a fost lansat un atac masiv impotriva aerodromului militar Saki din Crimeea, relateaza CNN și G4media . Saki – care a suferit un atac de amploare in august 2022 – gazduiește avioane de lupta rusești. Sursele au declarat…

- Ministerul Justitiei cere in instanta ca ex-directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, sa intoarca banii platiți de Republica Moldova in urma condamnarii la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), in dosarul expulzarii profesorilor turci. Ministerul Justitiei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a avut vineri o intalnire cu sefii serviciilor de informatii, cu seful Statului Major si cu comandantul Marinei, precum si cu ministrul infrastructurii pentru a discuta despre alternative de transport pentru cerealele ucrainene printr-un coridor…

- Posta din Ucraina e emis vineri, 4 august, un timbru care infatiseaza o razatoare de branza ce marunteste Kremlinul, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Crestaturile razatoarei au forma de avioane F-16, aceasta fiind o modalitate a Kievului de a lauda utilitatea acestor aeronave de vanatoare, pe care…

- Nava de razboi rusa „Olenegorsky Gornyak” a fost lovita, vineri dimineața, de o drona maritima in rada portului Novorossiisk, au anunțat surse din cadrul Serviciului ucrainean de securitate (SBU), citate de Ukrainska Pravda.In imaginele video aparute pe rețelele de socializare se poate vedea cum o drona…

- Zone aglomerate ale orasului Harkov au fost lovite marti de drone, una dintre ele distugand doua etaje ale unui camin universitar. O persoana a fost ranita, au declarat oficiali locali citati de Reuters . Seful politiei din regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, Volodimir Timosko, a declarat ca au…

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Rușii au atacat cu rachete orașul ucrainean Dnipro, unde cel puțin 9 oameni au fost raniți din cauza avarierii unui bloc de locuințe. Atacul rușilor a vizat și cartierul general al Serviciului de Securitate al Ucrainei din Dni