- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD, citat duminica de AFP si Reuters. "Suntem gata sa luam o decizie", a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea…

- Liderii Statelor Unite si mai multor tari europene, printre care Germania si Franta, au afirmat luni, in cursul unei videoconferinte, sprijinul lor "fara rezerve" pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si au promis Rusiei "consecinte foarte grele" in cazul unei "agresiuni" impotriva acestei tari,…

- Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de criza cu Rusia, considerand ca aceasta nu ar face decat sa agraveze tensiunile, a indicat ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmit sambata AFP si Reuters. 'Livrarile de arme nu ar contribui acum' la dezamorsarea crizei, o pozitie…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…

- Germania este pregatita sa ia in calcul oprirea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei.

- Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare ruse in Ucraina, afirma surse citate de postul german N-TV. Consilieri de politica externa ai presedintelui Frantei, Emmanuel Macron,…

- Germania si Rusia au convenit asupra unei intrevederi "la inceputul lui ianuarie", in cadrul eforturilor menite sa aplaneze criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei, a anuntat sambata o sursa guvernamentala germana, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta intrevedere va avea loc intre…