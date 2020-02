Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk a anuntat vineri ca si-a prezentat demisia dupa ce in spatiul public au aparut declaratii ce i-au fost atribuite si in care acesta aducea critici la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, informeaza AFP, Reuters si Ukrinform.'Am venit in functie pentru a transpune…

- Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk a anuntat vineri ca si-a prezentat demisia dupa ce in spatiul public au aparut declaratii ce i-au fost atribuite si in care acesta aducea critici la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, informeaza AFP, Reuters si Ukrinform. ‘Am venit in functie pentru a transpune…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decretat joi o zi de doliu national dupa prabusirea langa Teheran a unui avion de linie ucrainean, accident soldat cu moartea a 176 de oameni, si a promis ca va stabili 'adevarul' in aceasta drama, informeaza AFP potrivit Agerpres 'Data de 9 ianuarie a…

- Kievul si Moscova au anuntat luni seara ca au semnat dupa negocieri dificile un contract privind tranzitul de gaze rusesti pentru Europa prin Ucraina indepartand temerile unei noi crize in plina iarna, transmite AFP.Citește și: Ministrul Muncii, experiența inedita: a sunat incognito la Casele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a invitat miercuri pe ucrainenii care traiesc in strainatate sa se intoarca in tara, oferindu-le credite "abordabile", in conditiile in care aceasta fosta republica sovietica se confrunta cu o emigratie in masa, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Statul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca va continua sa blocheze planul NATO cu privire la apararea tarilor baltice si a Poloniei daca Alianta nu recunoaste ca 'terorista' o militie kurda impotriva careia lupta Ankara, informeaza AFP si Reuters. Relatiile dintre Turcia si…

- Ucraina si-a exprimat ingrijoarea inca de la 25 iulie - ziua controversatei convorbiri la telefon a lui Donald Trump cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski - cu privire la soarta unui ajutor american care a fost blocat de Casa Alba, afirma Pentagonul, relateaza AFP, potrivit News.ro.Insarcinata…

- Faydee este un cantareț și un compozitor talentat. Piesele sale – „Trika trika” feat. Antonia și „Enchantee” feat Alina Eremia și Raluka au strans peste 17 milioane de vizualizari pe Youtube și au fost difuzate in heavy rotation la radiourile din țara și din strainatate. Puțini sunt cei care știu ca…