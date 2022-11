Responsabili ucraineni au declarat luni ca se așteapta la un nou val de bombardamente ale rușilor in aceasta saptamana. ”Este foarte probabil ca la inceputul acestei saptamani sa aiba loc un atac”, a declarat luni purtatorul de cuvant al Comandamentului din Sud al armatei ucrainene, Natalia Gumeniuk. Temerile respective sunt provocate de apariția in Marea […] Articolul Ucraina se teme de noi atacuri ale trupelor ruse in cursul acestei saptamani apare prima data in Curierul National .