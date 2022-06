Stiri pe aceeasi tema

- Ferma lui Oleksandr Peretiatko din centrul Ucrainei se pregateste sa inceapa recoltarea cerealelor peste cateva zile, iar intr-un an normal, aceste cereale ar fi fost trimise in porturile de la Marea Neagra, pentru a fi exportate in intreaga lume, transmite Bloomberg.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, la Kiev, ca Franta va ajuta Romania sa asigure tranzitul cantitatilor uriase de cereale blocate in Ucraina, in lipsa unui cadru care sa le permita sa iasa prin Marea Neagra din cauza blocadei rusesti.

- Pana in aceasta toamna, ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, susține presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters. Ucraina discuta cu Marea Britanie si Turcia ideea ca…

- ”Rusia este pregatita sa ajute la gasirea unor optiuni in vederea unui export fara oprelisti de cereale, inclusiv a unor cereale ucrainene provenind din porturi situate la Marea Neagra”, anunta Kremlinul intr-un comunicat, publicat in urma acestei conorbiri la telefon. Aceasta discutie telefonica intervine…

- Bogdan Aurescu, seful diplomatiei romane, a transmis, in cadrul unei reuniuni ministeriale pe tema securitatii alimentare la nivel global, ca este nevoie de un coridor de transport, care sa implice porturile romanesti de la Marea Neagra si de la Dunare, pentru a usura realizarea exporturilor ucrainene…

- Din cauza razboiului din Ucraina, transportul marfurilor cu vaporul a devenit foarte scump, iar in mare parte evoluția este cauzata, dincolo de temerile privind noua recolta, de primele de asigurare tot mai scumpe, in contextul in care navigația pe Marea Neagra a devenit riscanta din cauza pericolului…

- Caile ferate din Ucraina se confrunta cu un deficit de vagoane pentru transportul cerealelor la granita de vest a tarii, in conditiile in care traderii cauta rute alternative de export, dupa ce invazia rusa a blocat principalele porturi de la Marea Neagra, se arata intr-un raport al firma de consultanta…

- O serie de explozii s-au auzit luni, 21 martie, la orele dimineții in orașul-port Odesa din Ucraina. Trupele rusești din Marea Neagra au deschis focul asupra țarmului acestui oraș strategic. Potrivit mai multor surse, forțele rusești incearca sa distruga zona minata și intarita de pe plajele Odesei,…