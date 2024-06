Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar plati dublul facturii la electricitate in lipsa politicii PSD de plafonare și compensare a prețurilor din energie. Masurile de protejare a consumatorilor casnici sunt evidențiate de o serie de notificari adresate in aceasta perioada clienților de catre Electrica Furnizare, unul dintre liderii…

- Romanii au facut in primele 4 luni aproape 14 milioane de plati prin statiile SelfPay, in valoare de 2,2 miliarde lei, iar taxele si impozitele catre stat au depasit 250 milioane lei, noteaza Ziarul Financiar.

- Romanii nu mai pun mare preț pe alimentația sanatoasa, așa ca aleg sa cumpere produse din supermarketuri care conțin mulți coloranți sau conservanți. Este și cazul crenvurștilor, care sunt consumați extrem de des, mai ales la micul dejun. Experții in alimentație susțin ca exista anumite detalii la care…

- Catalin Gherzan: Romanii trebuie sa decida – spectacol sau soluții? In valtoarea anului electoral, asistam la un spectacol ieftin, cu protagoniști care prefera circul in locul unor promisiuni concrete. ”Nu trebuie sa ne lasam pacaliți de campanii care mai degraba ar merita un loc sub cupola circului…

- Recunoscut pentru acuratețea prognozelor sale, economistul Ciprian Dascalu raspunde, intr-un interviu pentru „Adevarul”, la intrebarile care stau pe buzele a milioane de romani: cand se vor ieftini creditele și la ce sa ne așteptam in urmatoarea perioada

- Ministerul Transporturilor cauta solutii de finantare pentru construirea drumurilor de mare viteza, care in acest moment nu au stabilita sursa fondurilor. Astfel, dupa patru incercari nereusite de parteneriat public-privat pentru autostrada de pe Valea Prahovei-Comarnic-Brasov, prin aceasta solutie…

- Politicienii și-au facut calculele și au decis ca nu suntem egali in fața bolilor. Mai exact, PSD și PNL lucreaza la o ordonanța de urgența prin care incearca sa elimine supraimpozitarea concediilor medicale doar in cazul anumitor pacienți

- Se fac calcule pentru introducerea impozitului progresiv. Ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu susține ca ministerul pe care il conduce analizeaza impreuna cu ministerul Finanțelor aceasta varianta.