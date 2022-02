Kievul se golește de straini și diplomați, iar in curand ar putea pleca și civilii. Autoritațile din capitala Ucrainei au aprobat un plan de evacuare a populației in cazul unei invazii din partea Rusiei. Anuțul a fost facut de primarul Kievului, fostul mare boxeur Vitali Kliciko. Potrivit informatiilor Administratiei de Stat a orasului Kiev, in […] The post Ucraina se pregatește de razboi! Primarul Kievului a semnat ordinul de evacuare first appeared on Ziarul National .