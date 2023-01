Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Olaf Scholz a reafirmat, miercuri, linia politica a Germaniei, subliniind ca va continua sa ofere asistenta militara Ucrainei, dar nu vrea ajungerea la un razboi intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica, informeaza MEDIAFAX. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cancelarul Olaf Scholz se va adresa miercuri parlamentului Germaniei cu un posibil anunt privind livrarea tancurilor grele Leopard catre Ucraina, care le reclama cu insistenta pentru a se apara impotriva invaziei ruse, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Va fi "foarte dificil" sa fie alungata pana la sfarsitul anului armata rusa de pe teritoriul Ucrainei, a afirmat vineri seful Statului Major Interarme din SUA, generalul Mark Milley, in cursul unei conferinte de presa la baza americana Ramstein, in Germania, relateaza AFP. Fii la curent cu…

- Germania „nu are niciun plan de a trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina”, a declarat un purtator de cuvant al guvernului, potrivit Sky News, relateza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Vocea lui Luke Skywalker va fi auzita in toata Ucraina deoarece va fi folosita pentru anunțurile privind alertele de raid aerian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Inaltul oficial de securitate al Ucrainei a confirmat ca au fost uciși consilieri militari iranieni in Crimeea și a avertizat ca orice alți iranieni aflați pe teritoriul ucrainean ocupat in sprijinul invaziei Moscovei vor fi, de asemenea, vizați, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele…

- Fostul premier britanic Boris Johnson susține ca Franța nu a vrut sa creada posibilitatea unui atac al Rusiei asupra Ucrainei și acuza guvernul german ca inițial ar fi preferat o infrangere rapida a Kievului in locul unui conflict de lunga durata, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi…

- Politicienii ucraineni au propus un proiect de lege care ar urma sa interzica activitațile Bisericii Ortodoxe Ruse pe teritoriul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…