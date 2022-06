Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cadavre au fost descoperite luni intr-o noua groapa comuna in apropiere de Bucea, unde s-au descoperit cadavre ale unor cvili dupa retragerea armatei ruse din regiunea Kiev, la sarsitul lui martie, anunta Politia din Kiev - care precizeaza ca civilii au fost executati cu un glont in cap si ca…

- Sapte corpuri neinsufletite au fost descoperite luni intr o noua groapa comuna, in apropiere de Bucea, unde au fost gasite cadavre de civili dupa retragerea armatei ruse din regiunea Kievului la finalul lunii martie, a anuntat politia ucraineana, relateaza AFP. Sapte civili au fost torturati de rusi,…

- Sapte corpuri neinsufletite au fost descoperite luni intr-o noua groapa comuna, in apropiere de Bucea, unde au fost gasite cadavre de civili dupa retragerea armatei ruse din regiunea Kievului la finalul lunii martie, a anuntat politia ucraineana, relateaza AFP.

- Kremlinul nu are incredere in asigurarile Kievului ca sistemele americane de rachete cu lansare multipla HIMARS, in cazul aprovizionarii lor, nu vor fi folosite pentru atacuri pe teritoriul Rusiei, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, relateaza Interfax.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova va lua in considerare ofertele din partea Occidentului pentru a restabili legaturile si va decide daca acest lucru este necesar, dar se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, informeaza Reuters.Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri…

- "Victimele au fost torturate mult vreme (...) In final, fiecare dintre ele a primit un glonte in tampla", a precizat intr-un comunicat seful politiei din Kiev, Andrii Nebitov."Victimele aveau mainile legate, material textil in jurul fetei pentru a nu vedea nimic si unele aveau calus in gura", a adaugat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sambata un apel Moscovei, afirmand ca este "timpul" sa discutam despre "pace si securitate", deoarece in caz contrar consecintele pentru Rusia vor fi resimtite mai multe generatii, noteaza AFP. "Negocieri legate de pacea si securitatea pentru Ucraina…

- Guvernul Statelor Unite a anuntat ca va oferi un ajutor umanitar suplimentar de 186 de milioane de dolari pentru refugiatii care au fugit de razboiul din Ucraina.„Asistenta umanitara suplimentara pentru refugiatii din tarile vecine Ucrainei sprijina furnizarea de alimente, apa potabila sigura, protectie,…